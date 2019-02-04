Внешнеполитический обзор по итогам 2018 года опубликовал МИД Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь за 2018 год увеличила экспорт и укрепила сотрудничество с рядом стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство иностранных дел опубликовало ежегодный обзор итогов внешней политики нашей страны.

Этот подробный отчет занимает несколько десятков страниц. Если кратко, в 2018-м ситуация в мире была не из простых. Локальные конфликты, торговые войны, санкции, возвращение к гонке вооружений спокойствия не добавили. Нашей стране удавалось лавировать в этой сложной ситуации.