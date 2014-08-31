Китайские кредиты: в какие проекты вложены порядка $18 млрд?

Новости Беларуси. На неделе была в центре внимания тема освоения Беларусью китайских кредитов. Президент провел целое совещание по этому вопросу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В свое время Китай выделил республике финансовые ресурсы в размере более 15 млрд долларов. Александра Лукашенко интересовало, под какие проекты они выделяются и сколько денег уже освоено. Главное требование президента — высокодоходность.

Часть кредитных ресурсов была использована на модернизацию энергетики и транспортной сферы Беларуси.

Вот уже 2 года как по белорусской железной дороге уверенно колесят китайские грузовые электровозы. Ровно столько в локомотивном депо «Барановичи» трудится и Ху Бинфэн. Он – главный менеджер гарантийной сервисной бригады. Нам молодой человек неожиданно представляется Федей. Оказывается, именно так, по-дружески, называют его белорусские коллеги.

Ху Бинфэн, менеджер сервисного центра (Китай):

Китайские электровозы считаются одними из самых хороших в мире. Я уверен, что они у вас будут хорошо ездить.

Машины современные и высокотехнологичные. Оборудованы тяговым приводом нового поколения, который позволяет существенно экономить электроэнергию.

Илона Волынец, СТВ:

Общий язык с китайской техникой уже нашли наши белорусские машинисты. Кабины локомотивов просторные, комфортные, есть кондиционер. Вся система автоматизирована и даже имеется режим автоведения.

О сбое или неисправности в системе, если что, сообщит бортовой компьютер. Таких локомотивов в отечественном парке уже 12. Специалисты отмечают: возможности белорусской железной дороги по перевозке транзитных грузов значительно расширились, а вот эксплуатационные расходы заметно снизились.

Михаил Коваль, машинист-инструктор локомотивного депо «Барановичи»:

На старых электровозах мы могли возить до 5 тысяч тонн груза на участке Барановичи-Минск, на этом электровозе – более 7,5 тысяч за счет мощности.

Владимир Ожигин, начальник службы локомотивного хозяйства Управления Белорусской железной дороги:

Сейчас заключили контракт на 18 локомотивов, которые будут предназначены для вождения контейнерных поездов. Данные локомотивы необходимы Белорусской железной дороге, потому что сейчас электрифицируется несколько направлений, где потребуется дополнительный подвижной состав.

У Беларуси и Китая совместных проектов много. Не только в транспортной сфере, но и в строительстве, промышленности, энергетике.

С 2008 года было заключено 6 контрактов китайскими компаниями с Минэнерго.

К примеру, Минская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом центр столицы. Это один из новых цехов парогазовых установок. Разгар рабочего дня. У оборудования ни одного рабочего. После модернизации контакт с техникой сведен к минимуму.

Андрей Анастасиевский, заместитель начальника цеха парогазовых установок Минской ТЭЦ№2:

Камеры видеонаблюдения есть, можем пресечь аварийную ситуацию - возгорание, поломку или еще что-то. Мы можем это заранее предупредить, не выходя в цех. На старом оборудовании приходилось подтверждать поломку оборудования, выходя в цех, тратить на это время.

Вложения китайских партнеров в проект составили 47 миллионов долларов. Выработка энергии стала менее затратной, а мощность ТЭЦ возросла вдвое.

В целом, сумма поступлений из КНР – порядка 18 миллиардов долларов.

Отдачу от китайско-белорусского сотрудничества на неделе оценили на совещании у президента. Александр Лукашенко считает: время провести ревизию инвестпроектов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хотелось бы услышать, прежде всего, как осваиваются эти кредиты, сколько кредитов мы уже из этой суммы получили, взяли, какие проекты мы реализовываем и так далее. У нас есть на хорошие остатки кредитных ресурсов, которые не использованы, под 2-3% годовых, в том числе и Китайской Народной Республики. Хотелось бы знать, куда первоначально мы готовы направить эти кредитные ресурсы. Естественно, что направлять надо исключительно в окупаемые проекты.

Глава государства ставит вопрос перед Правительством и контролерами: насколько эффективно используются заемные средства китайских партнеров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Самое страшное, если мы модернизируем производство, а затем, получив продукцию, мы не будем знать, куда девать продукцию. Тогда станет вопрос, зачем мы брали кредиты, зачем мы производили эту продукцию и кто будет возвращать эти кредиты, если продукция не будет находить сбыта? Это сродни преступлению. Первый преступник будет министр. Зачем брал деньги, кредиты, производил продукцию, которая не находит сбыта.

О белорусско-китайских проектах немало статей написала Хун Бай. Девушка работает журналистом в одном из пекинских газетных изданий. В Минске она не впервые. На этот раз Хун Бай собирается узнать больше о других белорусских регионах. Но уже сейчас знает, с чего начнет свой репортаж.

Хун Бай, журналист (Китай):

Беларусь – удивительная страна с очень хорошими людьми. Я считаю, нашим странам нужно и дальше дружить. Скажу честно, обычные китайцы о Беларуси знают не так много. Поэтому нам, журналистам, нужно потрудиться.

Для того, чтобы в Поднебесной узнали больше о Синеокой, белорусская певица Ева потратила ни один месяц. Вместе со своим творческим коллективом она объездила десятки китайских городов. А самым большим удивлением, рассказывает Ева, стало то, что на концертах китайская публика осыпала не цветами, а букетами из плюшевых медведей.

Ева, певица:

Однажды принимающая сторона после выступления пригласила нас на ужин. Мы говорим им: хотим вам тоже сделать приятное, подарить вам частичку своей культуры. Пела Купалинку я, и мой танцор мне подпевал. Им очень понравилась песня, сказали, что она очень мелодичная.