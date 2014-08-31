Китайские кредиты: в какие проекты вложены порядка $18 млрд?

Новости Беларуси. На неделе была в центре внимания тема освоения Беларусью китайских кредитов. Президент провел целое совещание по этому вопросу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В свое время Китай выделил республике финансовые ресурсы в размере более 15 млрд долларов. Александра Лукашенко интересовало, под какие проекты они выделяются и сколько денег уже освоено. Главное требование президента — высокодоходность.
Часть кредитных ресурсов была использована на модернизацию энергетики и транспортной сферы Беларуси.
Вот уже 2 года как по белорусской железной дороге уверенно колесят китайские грузовые электровозы. Ровно столько в локомотивном депо «Барановичи» трудится и Ху Бинфэн. Он – главный менеджер гарантийной сервисной бригады. Нам молодой человек неожиданно представляется Федей. Оказывается, именно так, по-дружески, называют его белорусские коллеги.
Ху Бинфэн, менеджер сервисного центра (Китай):
Китайские электровозы считаются одними из самых хороших в мире. Я уверен, что они у вас будут хорошо ездить.
Машины современные и высокотехнологичные. Оборудованы тяговым приводом нового поколения, который позволяет существенно экономить электроэнергию.
Илона Волынец, СТВ:
Общий язык с китайской техникой уже нашли наши белорусские машинисты. Кабины локомотивов просторные, комфортные, есть кондиционер. Вся система автоматизирована и даже имеется режим автоведения.
О сбое или неисправности в системе, если что, сообщит бортовой компьютер. Таких локомотивов в отечественном парке уже 12. Специалисты отмечают: возможности белорусской железной дороги по перевозке транзитных грузов значительно расширились, а вот эксплуатационные расходы заметно снизились.
Михаил Коваль, машинист-инструктор локомотивного депо «Барановичи»:
На старых электровозах мы могли возить до 5 тысяч тонн груза на участке Барановичи-Минск, на этом электровозе – более 7,5 тысяч за счет мощности.
Владимир Ожигин, начальник службы локомотивного хозяйства Управления Белорусской железной дороги:
Сейчас заключили контракт на 18 локомотивов, которые будут предназначены для вождения контейнерных поездов. Данные локомотивы необходимы Белорусской железной дороге, потому что сейчас электрифицируется несколько направлений, где потребуется дополнительный подвижной состав.
У Беларуси и Китая совместных проектов много. Не только в транспортной сфере, но и в строительстве, промышленности, энергетике.
С 2008 года было заключено 6 контрактов китайскими компаниями с Минэнерго.
К примеру, Минская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом центр столицы. Это один из новых цехов парогазовых установок. Разгар рабочего дня. У оборудования ни одного рабочего. После модернизации контакт с техникой сведен к минимуму.
Андрей Анастасиевский, заместитель начальника цеха парогазовых установок Минской ТЭЦ№2:
Камеры видеонаблюдения есть, можем пресечь аварийную ситуацию - возгорание, поломку или еще что-то. Мы можем это заранее предупредить, не выходя в цех. На старом оборудовании приходилось подтверждать поломку оборудования, выходя в цех, тратить на это время.
Вложения китайских партнеров в проект составили 47 миллионов долларов. Выработка энергии стала менее затратной, а мощность ТЭЦ возросла вдвое.
В целом, сумма поступлений из КНР – порядка 18 миллиардов долларов.
Отдачу от китайско-белорусского сотрудничества на неделе оценили на совещании у президента. Александр Лукашенко считает: время провести ревизию инвестпроектов.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Хотелось бы услышать, прежде всего, как осваиваются эти кредиты, сколько кредитов мы уже из этой суммы получили, взяли, какие проекты мы реализовываем и так далее. У нас есть на хорошие остатки кредитных ресурсов, которые не использованы, под 2-3% годовых, в том числе и Китайской Народной Республики. Хотелось бы знать, куда первоначально мы готовы направить эти кредитные ресурсы. Естественно, что направлять надо исключительно в окупаемые проекты.
Глава государства ставит вопрос перед Правительством и контролерами: насколько эффективно используются заемные средства китайских партнеров.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Самое страшное, если мы модернизируем производство, а затем, получив продукцию, мы не будем знать, куда девать продукцию. Тогда станет вопрос, зачем мы брали кредиты, зачем мы производили эту продукцию и кто будет возвращать эти кредиты, если продукция не будет находить сбыта? Это сродни преступлению. Первый преступник будет министр. Зачем брал деньги, кредиты, производил продукцию, которая не находит сбыта.
О белорусско-китайских проектах немало статей написала Хун Бай. Девушка работает журналистом в одном из пекинских газетных изданий. В Минске она не впервые. На этот раз Хун Бай собирается узнать больше о других белорусских регионах. Но уже сейчас знает, с чего начнет свой репортаж.
Хун Бай, журналист (Китай):
Беларусь – удивительная страна с очень хорошими людьми. Я считаю, нашим странам нужно и дальше дружить. Скажу честно, обычные китайцы о Беларуси знают не так много. Поэтому нам, журналистам, нужно потрудиться.
Для того, чтобы в Поднебесной узнали больше о Синеокой, белорусская певица Ева потратила ни один месяц. Вместе со своим творческим коллективом она объездила десятки китайских городов. А самым большим удивлением, рассказывает Ева, стало то, что на концертах китайская публика осыпала не цветами, а букетами из плюшевых медведей.
Ева, певица:
Однажды принимающая сторона после выступления пригласила нас на ужин. Мы говорим им: хотим вам тоже сделать приятное, подарить вам частичку своей культуры. Пела Купалинку я, и мой танцор мне подпевал. Им очень понравилась песня, сказали, что она очень мелодичная.