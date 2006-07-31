В стране гипер- и супермаркеты растут как грибы

В Беларуси подходы к организации торговли меняются коренным образом. Уже к 2010 году в республике откроются 33 гипер- и супермаркета, а магазины традиционного формата изменят свою политику - иначе им просто не выжить.

Что такое "супер", а тем более "гипер" белорусские покупатели узнали сравнительно недавно. Магазинов с размахом в республике пока единицы. Правда, первые ласточки уже успели завоевать потребительскую любовь. Пока строительный бум - в столице, дальше дело за регионами.

Развитие гиперторговли потребует серьезных изменений в работе магазинов "шаговой доступности". Чтобы конкурировать с <суперколлегами> им придется менять свою ассортиментную политику и подходы к потребителю. Один из вариантов - объединение в корпоративные торговые сети.

Мелкая розница с торгового рынка республики не уйдет. Индивидуальные предприниматели без работы не останутся. Правда, поездки за товаром в Турцию, Китай или Россию постепенно уйдут в историю. Обеспечить продавцов качественным товаром - в этом видит свою задачу главное торговое ведомство страны. Министерство торговли намерено значительно увеличить количество магазинов-складов и объемы централизованной поставки для этого сектора торговли.