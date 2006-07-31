На Минщине уже убрана пятая часть всей посевной площади

При этом намолот зерна составил более 330 тысяч тонн, а урожайность - 31 центнер с гектара.

В лидерах - Слуцкий район. Здесь уже собрано 37 тысяч тонн зерна. За ним следует Копыльский район, где убрано уже более 35 с половиной тысяч тонн, Несвижский, где на зернотоки отправлено около 26 тысяч тонн зерна и Любанский с 25 тысячами тонн. Наивысшая урожайность хлебов - более 42,5 центнеров с гектара - в Несвижском районе. Уборка в столичном регионе идёт почти круглосуточно.

31 июля руководители и технологи хозяйств области на базе Минского, Логойского и Смолевичского районов планируют провести семинар-учебу.

Между тем, ГАИ столичного региона призывает водителей максимально бережно перевозить урожай на зерносушильные комплексы. Для этого необходимо ещё раз проверить кузова и прицепы на предмет герметичности. А для того, чтобы зерно не выдувалось, водители обязаны использовать тенты и защитные пологи.

ГАИ также просит население сообщать о фактах бесхозяйственности по телефону GSM 022, звонок бесплатный.