Кредит на строительство жилья в перспективе станет получить легче

Купить или построить? Нуждающиеся в жилье как правило выбирают второй вариант приобретения квартиры. Современное новое жильё - это в основном многоэтажные дома в районах массовой застройки.

В прошлом году в Минске выдано около двух с половиной тысяч льготных кредитов на строительство жилья в таких домах. В этом году выдача кредитов идёт опережающими темпами. Тем не менее, очереди льготников не уменьшаются.

По словам банкиров, они готовы выдавать льготникам и нуждающимся в жилье соответствующие кредиты. И хоть в Минске ежегодно сдаётся всё больше квадратных метров жилья, удовлетворить спрос не получается. Желающих приобрести жильё становится только больше. В такой ситуации банки разрабатывают новые виды кредитования. Не так давно <Беларусбанк> ввёл систему строительных сбережений. Она позволяет накопить первоначальный взнос в банке, а потом на общих или на льготных основаниях получить кредит на более выгодных условиях.

На сегодняшний день, по словам специалистов, большую долю жилищного кредитования составляют кредиты, выданные на общих основаниях. Кроме того, разрабатываются новые механизмы коммерческого кредитования и строительства жилья. В Палату представителей поступил законопроект <Об ипотеке>. Таким образом, парламентарии рассмотрят ещё одну возможность получения кредита под залог строящегося жилья. Документ будет рассмотрен на осенней сессии парламента.