Первый миллион тонн зерна планируется собрать уже на этой неделе

Об этом сообщили в Минсельхозпроде. Валовой сбор зерна на сегодняшний день - 730 тысяч тонн, это более чем на 300 тысяч тонн больше, чем было собрано в прошлом году к этому дню.

В Беларуси зерновые скошены уже на 12% площади. В Брестской области убрано 28% урожая, Гродненской - 14%, Гомельской - около 12%, Минской - почти 11%, в Витебской и Могилевской областях - соответственно 2% и 3%.

По словам специалистов, в настоящее время ничто не мешает уборке: хозяйства обеспечены топливом, создан обменный фонд запчастей. Задействовано свыше 10 тысяч комбайнов. За минувший день скошено около 69 тысяч гектаров, или чуть более 3%. Самые высокие темпы уборки в Брестской области - ежедневно здесь убирают по 5% площади. Хозяйства южных регионов страны планируют закончить уборку в сжатые сроки - за 26 дней к 20 августа. Хлеборобы Минской, Витебской и Могилевской областей - до 1 сентября.