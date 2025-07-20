Инвестиции в белорусскую экономику растут с опережением прогнозных показателей

Первые санкции ЕС ввел против нас еще в 1997-м, скоро будем юбилей отмечать. И это сослужило нам в определенной мере хорошую службу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

18 июля стало известно, что Запад ввел новый пакет санкций против Беларуси и России, но для нас это дело привычное. А потому продолжаем работать. Более того, наша экономика идет в рост. Это признают и на международном уровне. Ранее МВФ улучшил прогноз для Беларуси. По данным экспертов, рост ВВП в 2025 году составит 2,8 %.

В Минэкономики заявили, что сейчас наблюдается замедление темпов роста. На показатели влияет общемировая ситуация. В то же время с опережением растут инвестиции. За 6 месяцев больше 14 %. Хотя планировали за год прирасти на 7,8. Это говорит, что сегодня инвестиционная активность на пике, и в нынешних условиях это, конечно, придает устойчивость.

Но, как не раз отмечал глава государства, комментируя эту тему, нужно отходить от количественного к качественному подходу. Не инвестиции ради инвестиций, а нам нужные новые точки роста, которые обеспечат переход на другой уровень развития.

В Беларуси есть где разгуляться инвестору. Тот же «Великий камень». Его резидентами стали уже 150 компаний. Только в 2025 году 9 новичков из Беларуси, России, Китая, Швейцарии и Турции. Общий объем заявленных инвестиций превышает 1,5 миллиарда долларов. Более привлекательными в плане вложений в последнее время выглядят и белорусские регионы.