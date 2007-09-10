В Минск прибыла группа экспертов Всемирного банка

10 сентября в Минске группа экспертов Всемирного банка проведет ряд встреч с правительством Беларуси.

Они обсудят перспективы развития страны и среднесрочное сотрудничество. Кроме того, эксперты Всемирного банка проведут консультации с представителями делового сообщества, общественных организаций и международных структур.

Планируется, что завтра специалисты посетят Минскую 8-ю гимназию, где в рамках проекта "Модернизация объектов социальной сферы", поддержанного займом Всемирного банка, были проведены работы по энергоэффективности. Это реабилитация тепловых пунктов, замена окон и осветительных приборов.

