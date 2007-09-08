Столичные машиностроители вышли всем на показ

Проспект Независимости стал демонстрационной площадкой для минских машиностроителей.

У Национальной библиотеки развернулась не только одна из центральных концертных площадок, но и выставка достижений городского хозяйства. От концертного зала Минск - до Национальной библиотеки. Минские машиностроители решили показать себя и на других глянуть. "Мотовело", Минский тракторный, Амкодор, Минский автомобильный. Настоящая колесная армия. В кортеже 54 транспортные единицы: и "модерн", и раритеты.

:Эту машину на Минском автомобильном называют пенсионером. За свою жизнь она "наколесила" более двухсот тысяч километров. Сегодня она снова в строю. Принимает участие в параде техники, посвященном Дню рождения любимого города.

Для Олега Рудковского Маз-200 - не только символ истории родного города, но и история его семьи. Когда-то именно эту машину впервые испытывал его отец. Сегодня вести ретро-автомобиль доверили сыну.

Троллейбус "Белкоммунамаша" гости из российского Королёва называют чудом техники. И с гордостью отмечают - это совместный проект. Поскольку первый блин не комом, обе стороны готовы сотрудничать еще.

Сегодня на площадке у Национальной библиотеки есть чему удивиться. Продукцию представили 90 столичных предприятий. И на ощупь, как говорится, и на пробу.

И какой праздник без хорошей песни. Три концертные площадки будут работать до позднего вечера. А завтра все начнется сначала. Как ни как - День рождения у любимого города только раз в году.