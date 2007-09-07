Инновационный подход к очистке вентиляционного воздуха

Технопарк БНТУ представил эксклюзивные установки, которые улавливают до 99% вредных веществ.

Схема работы биохимической установки проста: поглощает, перерабатывает вредные вещества, а на выходе дает воду и углекислый газ. Инновационный фильтр не только улавливает до 99% вредных веществ, но и не образует вторичных загрязнений.

Юрий Шаповалов, директор УП "Промышленные экологические системы": Мы являемся импортозамещающим предприятием. Если раньше белорусские предприятия закупали кислотные скрубера для очистки вентвоздуха, то теперь на МАЗ смонтирована наша установка, которая в два раза дешевле, эксплутационные затраты в два раза ниже и она экологически чиста.

Сегодня более 40 биохимических установок эксплуатируется на 20 предприятиях Беларуси, России и Украины. В цехе алюминиевого литья Минского моторного завода - инновационный фильтр улавливает не только угарный газ, пыль и масляные испарения.

В год на Минском моторном заводе перерабатывают более 1000 тон алюминиевой стружки. При ее сушке выделяется 7 вредных веществ. В борьбе с ними новая установка побеждает на 100%.

Опытный завод "Политехник" работает в несколько смен. Чтобы изготовить одну установку очистки воздуха специалистам требуется один-два месяца, в зависимости от модификации.

Претензий нет не только по качеству, но и по цене. Одна отечественная установка стоит 80 тысяч долларов, в то время как западные аналоги -150 тысяч евро. До конца этого года специалисты планируют изготовить около 10 установок. Кстати, одна из них для очистки литейных газов будет отправлена в Россию уже 19 сентября.

