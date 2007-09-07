В Гродненской области выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств

Более 100 миллионов рублей из государственного бюджета только в этом году использованы в Гродненской области при строительстве агрогородков не по назначению.

Довольно часто затраченные средства на реконструкцию не соответствуют проектно сметной документации. Такие данные получили специалисты Комитета госконтроля, после проведения специальных рейдов. Куда уходят огромные государственные средства, вместе

Жители окраины деревни Бородичи, что в Зельвенском районе, и не подозревали, что их населённый пункт ещё в прошлом году получил статус агрогородка. Во время проведения работ по благоустройству центра, их улицы, по непонятным причинам, были исключены из проектно-сметной документации. А значит и о долгожданном асфальтировании проезжей части, теперь приходится только мечтать.

Однако, и на центральных улицах Бородич сельчане не чувствуют себя жителями агрогородка. Обещанные подъезды к дворам и обустройство обочин так и осталось только на бумаге, хотя финансирование под эти объекты выделялось из республиканского бюджета.

Строительные организации, которые проводили реконструкцию агрогородка, свою вину в нецелевом использовании бюджетных средств полностью отрицают. Они строго выполняли распоряжения заказчика, то есть местных властей. Если бы не внеплановая проверка специалистов госконтроля, самоуправство зельвенских чиновников ещё долго оставались бы без внимания. Правоохранительные органы проводят разбирательство по данному факту. В ближайшее время в казну должно быть возвращено более 20 миллионов рублей.

