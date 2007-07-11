В Минск прибыла делегация экономической миссии Ярославской области

Цель визита - обсуждение с белорусской стороной перспектив торгово-экономического сотрудничества. Запланированы встречи в МИД, Минпроме, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Минском городском и областном исполнительных комитетах.



Отметим, в прошлом году товарооборот между нашей страной и Ярославской областью превысил 294 миллиона долларов. За пять месяцев текущего года товарооборот по сравнению с прошлым годом возрос почти на 39%. В основе белорусского экспорта: грузовые автомобили, тракторы, полимерные материалы, пластмассы, изделия из черных металлов, шины.

Визит делегации экономической миссии Ярославского региона продлится до 12 июля.