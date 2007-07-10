Белорусские автомобили с белорусской электроникой

К 2010 году все автомобили, производимые в стране, будут комплектоваться отечественной электроникой, причем в максимальном объеме.

Об этом сегодня заявил министр промышленности страны на заседании Президиума Совмина, представляя проект программы развития белорусского автопрома до 2010 года.



Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский особо подчеркнул важность данного факта, поскольку оснащение электроникой - одно из обязательных условий конкурентоспособности белорусских автомобилей на внешнем рынке.



Также в ходе заседания было отмечено, что в Беларуси необходимо создавать собственный двигатель на биотопливе. Премьер-министр страны потребовал, чтобы министерство промышленности и соответствующие предприятия создали подобные двигатели с расчетом на экспорт. Биодвигатели нужно поставлять в Россию, Китай и Европу. При этом проект должен быть реализован за два года. Также премьер-министр отметил, что нужно более активно продвигать нормативную базу по использованию этого вида топлива.