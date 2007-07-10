В Беларуси идет реформа системы пенсионного обеспечения

Уже через пять лет в Беларуси будет создана новая система пенсионного обеспечения.

Специалисты считают, что она будет если не идеальна для страны, то близка к тому. В первую очередь размеры пенсий привяжут к количеству страховых взносов уплаченных человеком во время работы, тем самым стимулируя его как можно дольше приносить пользу обществу.

Постепенное реформирование пенсионного обеспечения началось в Беларуси уже несколько лет назад. Сегодня эта система переживает переходный период. У работодателей и наемных работников свой взгляд на вводимые новшества. И это оправдано - в таком вопросе каждый отстаивает свои интересы.

Первым изменения коснулись профессиональных пенсий. Сегодня почти каждому третьему работнику назначают пенсии досрочно до наступления пенсионного возраста. Причина - тяжелые условия труда. Это ложиться дополнительным грузом на всю пенсионную систему. Поэтому и хотят переложить его на нанимателя и тем самым стимулировать к улучшению условий труда работникам.

Работодателей же пока эти перемены не радуют. Особенно крупные предприятия. Ведь на некоторых из них более 40% работников уходят на пенсию на 5 или 10 лет раньше.

В первом чтении законопроект о профессиональных пенсиях парламентарии уже приняли. Посчитали, что это самый оптимальный выход из положения. Теперь отсталость еще и работника заинтересовать выходить на пенсию позже.

Новая система пенсионного обеспечения будет хоть не идеальна, но близка к тому. Специалисты говорят, что идеальных систем вовсе не существует. Ее можно лишь сделать оптимальной для условий страны. Чем собственно сейчас исполнители и законодатели и занимаются.