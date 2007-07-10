Срок обращения чеков "Имущество" продлен

В распоряжении владельцев неиспользованных ваучеров еще три года.

Обменять именные приватизационные чеки "Имущество" на акции предприятий можно будет вплоть до 30 июня 2010 года. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина, которое вступило в силу с июля.

Процесс чековой приватизации тянется в нашей стране уже более 13 лет - с 94 года. Выдача именных чеков "Имущество" завершилась в 97 году, но фактически приватизация все еще идет. Продлевают ее уже в шестой раз. Теперь до 30 июня 2010 года. Чеки получил почти каждый второй белорус, это более 427 миллионов ваучеров. Из них более 42% этих ценных бумаг все еще остаются у населения на руках. По закону за неиспользованные чеки можно получить компенсацию. Но такой вариант крайне не выгоден для экономики страны.

Сумма сопоставима с расходами бюджета на здравоохранение или образование. По мнению специалистов, наиболее оптимальное решение - все-таки обменять чеки на акции приватизируемых предприятий.

Не все предприятия способны сегодня выплачивать акционерам большие дивиденды. Рынок заставляет больше средств направлять на развитие - переоснащение и модернизацию производства. Ощутимая отдача от чеков - только вопрос времени.