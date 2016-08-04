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В хлебную копилку Беларуси намолочено около 4 миллионов тонн зерна

04 августа 2016 19:11
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Новости Беларуси. Намолотили  с лихвой.  Труженики Минской области собрали первый миллион тонн нового урожая.

Передовиков центрального региона сегодня чествовали приятными подарками. Комбайнеру Сергею Лобажевичу и водителю Юрию Аладко, чтобы намолотить первую тысячу нового урожая понадобилось 13 рабочих смен.

И даже плохая погода этому не помеха. В хлебную копилку  Беларуси уже намолочено около 4 миллионов тонн зерна. В лидерах – Минская область.

Хлеборобы столичного региона  уже убрали 56%  площадей и планируют выйти на запланированный рубеж в 2 миллиона тонн хлеба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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