В хлебную копилку Беларуси намолочено около 4 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Намолотили с лихвой. Труженики Минской области собрали первый миллион тонн нового урожая.

Передовиков центрального региона сегодня чествовали приятными подарками. Комбайнеру Сергею Лобажевичу и водителю Юрию Аладко, чтобы намолотить первую тысячу нового урожая понадобилось 13 рабочих смен.

И даже плохая погода этому не помеха. В хлебную копилку Беларуси уже намолочено около 4 миллионов тонн зерна. В лидерах – Минская область.

Хлеборобы столичного региона уже убрали 56% площадей и планируют выйти на запланированный рубеж в 2 миллиона тонн хлеба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.