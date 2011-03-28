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В Гомельской области открыта новая залежь нефти

28 марта 2011 11:04
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Ее обнаружили в Калинковичском районе во время испытания поисковой скважины «Новоказанская» на глубине 2600 метров.

Приток предварительно оценивается в 10 кубометров в сутки. В ближайшем будущем геологи планируют расширить исследования на этом участке и обнаружить новые запасы сырья. Особые надежды связаны с исследованием территории в Светлогорском районе, где в конце прошлого года также была обнаружена залежь нефти.

Всего в Беларуси открыто 75 месторождений «черного золота». В разработке около 60, наиболее крупные из которых уже в заключительной стадии освоения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Нефть в Беларуси

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