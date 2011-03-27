«Минск-Сити» — самый масштабный инвестиционный проект Беларуси: 80 этажей, жилье на 30 тысяч жителей, суперсовременная инфраструктура

Московский архитектор Игорь Норман придумал визитку проекта «Минск-Сити» — башню-символ Беларуси в виде журавля. Птица взлетит на 300 метров, то есть на 80 этажей.

Аэропорт «Минск-1» увековечат, сохранив послевоенное здание аэровокзала. К 2017 году метро здесь впервые выйдет на поверхность.

Игорь Норман, главный архитектор проекта (Россия):

В самом центре территории будет станция, которая сейчас носит условное название «Аэродромная».

Это самый масштабный из иностранных проектов в стране. На 318 гектарах застройку развернула российская компания. Инвестиции — 7 млрд долларов. За 10 лет в «Минск-Сити» вырастут целые кварталы из госучреждений, иностранных посольств и консульства. Разместятся три отеля на 3, 4 и 5 звезд. Вокруг — торговые, развлекательные и спортивные комплексы, а также целая сеть жилых домов — от эконом- до элит-класса, детские сады и школьный городок. Комфорт первых двух домов жильцы оценят уже в середине этого года.

Игорь Русакевич, первый заместитель генерального директора строительной компании:

На фактически 3 млн кв. м. недвижимости будет жить не менее 30 тысяч человек.

По данным Всемирной торговой организации, туриндустрия — на 3-м месте после нефтепереработки и машиностроения. Георгий Васильевич Гриц говорит, что в Беларуси эту отрасль нужно развивать, чтобы о стране знали во всем мире. Туридустрия значима в рамках международной экономики и перспективна для получения валютной выручки.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике Белорусской научно-промышленной ассоциации:

В инфраструктуру гостиничных, спортивных сооружений внешних инвестиций ожидается 500 млн-1 млрд долларов США. Это не краткосрочные проекты, ведь инвестор считает свои деньги. Для нас главное — обеспечить соответствие цены и качества.

Для инвесторов в Минске есть еще более 20 потенциальных площадок. Правда, сердце столицы уже занято. Поэтому стройки переедут на окраину города, но и там свободных мест скоро не останется. Ведь перед чемпионатом — ажиотажный спрос. Переговоры идут с крупными компаниями Литвы, Ирана, Чехии, России и Омана.