Латвия, по оценкам экспертов, превратилась в продуктовую колонию Европы

Сельское хозяйство Латвии на грани исчезновения. Сегодня в Республике не обрабатывается большая часть пахотных земель, ликвидированы практически все некогда процветающие отрасли, а продукция местных производителей не в состоянии конкурировать с импортной даже на внутреннем рынке — все это результат политики латвийского руководства последних лет, целенаправленно выполняющего указания Евросоюза, уверены евроскептики.

Нормундс Гростиньш, лидер движения «Евроскептики» (Латвия):

Наполеоновские планы Латвии завалить своим сельхозпродуктом весь Европейский союз остались в далеких 90-х годах. Латвийские сельхозпроизводители получали все эти годы сельхозсубсидии от Европейского союза в 6 раз меньше, чем такой же производитель в Нидерландах.

Айгар Вайварс - владелец крупного по латвийским меркам сельскохозяйственного производства, в его активе коровник на 200 голов, молокозавод и хлебопекарня. Сегодня выпуск продукции отошел на второе место, а на первом — судебные тяжбы с иностранными банками, требующими выполнения разорительных условий кредита.

Айгар Вайварс, владелец сельскохозяйственного предприятия (Латвия):

Дела обстоят очень нехорошо. Этот экономический кризис, который царит сейчас у нас в государстве, создавался сознательно. Мы столкнулись с намерением захвата нашего предприятия.

На государство у крестьян надежды нет, оно не помогло им ни разу, только слетали со своих кресел министры. В результате ликвидирована пахотная промышленность. Европейские квоты на лов трески и кильки в Балтике сделали нерентабельным рыболовецкий флот. Мясо и молоко латвийского производства в магазинах дорожают с каждым днем и уступают место более дешевому импорту.

Жительница Риги (Латвия):

Это просто кошмарное повышение. Просыпаешься утром, а цена опять выросла. За ночь цены растут, как грибы. Уже народ из магазина в магазин бегает, думает там штучку купит, там штучку, может на штучке и выиграет.

Среднестатистическая латвийская семья на продукты питания ежемесячно тратит на 30-40$ больше, чем год назад, свидетельствуют результаты исследования. В течение года продукты подорожали на 9,8$, а в феврале на 1,8$. Цены на отдельные продукты выросли вдвое.

Айгар Вайварс, владелец сельскохозяйственного предприятия (Латвия):

Я уважаю руководителей тех государств, которые стараются для своего народа, не входя ни в какие Евросоюзы, что по большому счету ничего и не дает, а только отбирает. Рынок сознательно сделан так, чтобы уничтожить местное производство и остаться государством-потребителем.

До вступления в Евросоюз Латвия ежегодно стабильно увеличивала свой ВВП на 5$. Случись кризис тогда, он мало бы затронул республику, но подгонка экономики под международные стандарты ради вступления в еврозону, искусственное увеличение роста ВВП до 12% за счет бездумного кредитования рынка потребителя подкосило как экономику страны в целом, так и ее сельское хозяйство.

Латвия, по оценкам экспертов, уже сегодня превратилась в продуктовую колонию Европы. Только за последние 6 лет в республику было ввезено товаров и продуктов суммой в 14 миллиардов латов, а из страны соответственно эти деньги были вымыты. Сегодня Латвия находится в долговой яме у своих европейских покровителей, выбраться из которой никак не удается.