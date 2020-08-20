В четырёх областях Беларуси завершается уборка зерновых

Считанные гектары остаются в Брестском, Гомельском, Гродненском и Минском регионах. В Могилевском и Витебском аграриям еще предстоит убрать примерно четверть площадей колосовых.

Новости Беларуси. Сразу в четырех областях Беларуси завершается массовая уборка зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой каравай к 20 августа на Минщине – 1 миллион 885 тысяч тонн. Здесь же и самые урожайные поля – хлеборобы собирают сейчас почти по 42,5 центнера с гектара.

В целом в Беларуси уже намолочено свыше 7 миллионов 370 тысяч тонн зерна. Сейчас важен каждый погожий день. Стратегическая задача – собрать урожай без потерь.