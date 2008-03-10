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Беларусь может расширить экспортный потенциал в Украину

10 марта 2008 18:49
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Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в этой стране Валентин Величко на встрече в Мингорисполкоме. Минские предприятия составляют четверть всего экспортного потенциала страны.

По словам дипломата, рынок Украины по многим позициям импортозависим, и эту нишу успешно может заполнить продукция белорусских производителей. В прошлом году товарооборот Беларуси и Украины превысил три миллиарда долларов США. В этому году объемы взаимной торговли стороны намерены увеличить еще на миллиард.

Успешное сотрудничество сегодня демонстрирует БелАЗ, не уступая на украинском рынке, таким мировым брендам, как "Митцубиси" и "Коперфиллер". Завоевать аналогичные позиции могли бы МАЗ, МТЗ, и другие столичные предприятия.

Сегодня руководителей индустриальных гигантов знакомили с условиями ведения бизнеса в Украине.
# Экономика

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