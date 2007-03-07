В Берлине Беларусь расскажет о национальном туризме

Свои туристские возможности Беларусь представит на всемирной выставке "ITB-2007". Экспозиция открывается 7 марта в Берлине.В нынешнем году предложения по организации отдыха в нашей стране на форуме представят семь отечественных туроператоров. Национальный стенд Беларуси увеличится до 50 кв.м. Это будет павильон с оригинальным дизайном, где можно получить исчерпывающую информацию о туристском продукте республики.

"ITB" - это крупнейшая выставка, где обычно принимают участие экспоненты более чем из 180 стран мира, а количество посетителей достигает 150 тысяч.