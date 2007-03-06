Инвесторам зеленый свет!

Создание условий для привлечения иностранных инвестиций в Беларусь - такова тема очередного заседания Президиума Совета Министров.

Оно сотоится 6 марта под председательством премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского.

В 2006 году в экономику Беларуси было направлено 4 млрд. долларов иностранных инвестиций. Это более чем вдвое превышает объем поступлений в 2005 году.

В дальнейшем основными направлениями привлечения зарубежных капиталов в страну станут прямые иностранные инвестиции. Это станет возможным, благодаря созданию совместных и иностранных предприятий. При этом стимулами для инвесторов станут льготы при налогообложении, стабильность законодательства, минимизация бюрократизма.