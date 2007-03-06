Для победы необходим честный и успешный бизнес

В столице завершается прием заявок на конкурс "Лучший предприниматель года".

Лучших предпринимателей в этом году будут чествовать во Дворце Республики. Поучаствовать в конкурсе может любой желающий. Заявки принимаются до 10 марта. Требования к участникам достаточно строгие - успешная хозяйственная деятельность и отсутствие задолженностей.

Для победы на конкурсе необходимо заниматься бизнесом честно и открыто, и самое главное - успешно. На звание "Лучшего предпринимателя года" претендуют лишь те, кто заинтересован не только в пополнении собственного кармана, но и государственной казны. Такие представители малого и среднего бизнеса исправно платят налоги и предлагают потребителям лучшие товары и услуги.

Конкурс проводится в десятый раз. И с каждым годом его престиж возрастает, как и вклад предпринимателей в экономику страны.