Клайпедский порт - выгодные условия для Беларуси

Товарооборот в миллиард долларов. На такую цифру планируют выйти в этом году Беларусь и Литва.

Этот вопрос обе стороны сегодня обсуждают в Вильнюсе, где проходит заседание Белорусско-Литовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В центре внимания и вопрос об улучшении условий транзита белорусских грузов через Клайпедский порт.

Нефтепродукты, тракторы и шины - главные статьи белорусского экспорта в Литву. Электроэнергия, пшеница и типографская краска - основные товары, импортируемые Беларусью из этой страны. Однако существующие торгово-экономические отношения, по мнению обоих сторон далеко не предел. Сегодня Беларусь увеличивает поставки продукции в различные страны. В связи с этим встает вопрос транспортировки. Литовский Клайпедский порт в этом плане выглядит весьма привлекательно.

На заседании двусторонней комиссии обсудят и вопросы открытия и функционирования пограничных пунктов местного перехода, возможности сотрудничества в сфере науки и технологий, а также взаимодействие в области ядерной и радиационной безопасности. Все эти позиции могут в результате быть экономически выгодны для обеих сторон.

В торгово-экономическом рейтинге партнеров Беларуси Литва занимает 6-ое место, входит она и в десятку главных инвесторов Беларуси. Только в прошлом году 32 миллиона долларов литовские бизнесмены вложили в экономику Беларуси.

Сегодня в Беларуси работает более 250 предприятий с участием литовского капитала. По этому показателю Литва одна из лидеров. Тесные отношения установлены и между торгово-промышленными палатами двух стран. Кроме всего прочего в этом году исполняется 15 лет с момента установления дипломатических отношений. К этому празднику обе стороны обещают хорошие подарки. Главным же для обоих станет увеличение товарооборота до 1 миллиарда долларов.