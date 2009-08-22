Белорусы будут собирать в Литве технику

Белорусский завод по производству специальной техники «Амкодор» купил под Вильнюсом, в Пабярже, помещение, где планирует собирать свои машины.

Завод является одним из ведущих производителей подобной техники в странах СНГ и Европы. На заводе будет работать 50 человек, граждан Литвы. Планируется выпуск 100 машин в месяц.

По словам заместителя генерального директора предприятия Валерия Кондратчика, решение разместить производство в Литве связано с тем, что она является страной-членом Евросоюза и самым ближним соседом Беларуси, через которую белорусы могли бы поставлять свою продукцию в страны ЕС.

- Требования для машин в ЕС, России и Беларуси совершенно разные, – сказал В.Кондратчик. – Здесь будут выпускаться машины, подготовленные по требованиям Евросоюза. Это будут универсальные машины. В общем можно сказать, что это будет дорожно-строительная техника в ранге известных брендов, таких как "Камаз", Caterpillar, Volvo. В Литве в месяц будет выпускаться до 100 машин. Начнем мы с тяжелых машин, грузоподъемностью 3-4 тонны.

На территории Литвы уже зарегистрировано предприятие под названием «Амкодор-Балтика», которое займется выпуском белорусских машин. Производство будет сборочным, из комплектующих, которые выпускаются как в Литве, так и в ЕС, сообщает Delfi.lt.