В Беларуси завершаются весенне-полевые работы

В ближайшие два-три дня завершится посадка картофеля и сев овощных культур. Пока останется посеять 27% кукурузы и закончить сев теплолюбивых зерновых. На этом комплекс посевных работ будет полностью завершен. В Минсельхозпроде уверены, что со всеми работами сельхозорганизации справятся на текущей неделе - этому способствует благоприятная погода, обеспечение хозяйств в достаточном объеме семенами, удобрениями и топливом. В нынешнем году специалисты рассчитывают на хороший урожай овощных культур. Основное внимание хозяйств сейчас сосредоточено на севе кукурузы.