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Повышаются ставки акцизов на сигареты

14 мая 2007 10:36
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В Беларуси с 1 июня на 30-40% повышаются ставки акцизов на сигареты "верхнего" ценового сегмента. Ставки дифференцируются  в зависимости от розничных цен на сигареты с  фильтром, которые устанавливаются Минэкономики. Данное решение должно  уравновесить доходность при производстве и импорте дорогих сигарет с прибыльностью более дешевых марок.
Как отметили в ведомстве, это повышение не приведет к росту розничных цен на сигареты, поскольку ставки акцизов рассчитаны, исходя из действующих цен.
# Экономика

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