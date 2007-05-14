В Беларуси с 1 июня на 30-40% повышаются ставки акцизов на сигареты "верхнего" ценового сегмента. Ставки дифференцируются в зависимости от розничных цен на сигареты с фильтром, которые устанавливаются Минэкономики. Данное решение должно уравновесить доходность при производстве и импорте дорогих сигарет с прибыльностью более дешевых марок.

Как отметили в ведомстве, это повышение не приведет к росту розничных цен на сигареты, поскольку ставки акцизов рассчитаны, исходя из действующих цен.