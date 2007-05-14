На подачу деклараций о доходах остался один день

15 мая истекает срок подачи уточненных деклараций о совокупном доходе за 2006 год. Также до завтра граждане могут внести любые изменения в ранее представленные декларации без каких-либо санкций со стороны налоговых органов при условии, что в указанный срок физлицо уплатит налог в полном объеме.

Кроме того, те граждане, которые в течение года не полностью воспользовались льготами по налогу, могут подать декларацию для получения льгот в течение трех лет с момента его уплаты.

На 1 мая в налоговые органы Беларуси представлено почти 295 тысяч налоговых деклараций. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 63%. Наибольшее число деклараций подано в Минске.