День открытий. Открытий выставок и форумов

В Минске открывается Национальная выставка Украины. Около 300 компаний из 21 страны мира примут участие в Белорусском промышленном форуме. 15 мая в десятый раз он откроется в Минске.

Вплоть до 18 мая все желающие смогут ознакомиться с товарами различных отраслей экономики из разных регионов Украины.

Ожидается, что в открытии форума примет участие министр экономики этой страны Анатолий Кинах, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин Величко.

Главная цель Белорусского промышленного форума - обозначить приоритетные контуры индустриальной политики страны и продемонстрировать самые передовые технологии. В рамках форума в белорусской столице пройдут международные специализированные выставки "Энерго- и ресурсосбережение", "Сварка", и "БЕЛПРОМЭКСПО - современный завод". В программе также международный симпозиум "Технологии - Оборудование - Качество". В прошлом году в подобном мероприятии приняли участие 260 компаний из 17 стран мира.