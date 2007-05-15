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День открытий. Открытий выставок и форумов

15 мая 2007 09:31
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В Минске открывается Национальная выставка Украины. Около 300 компаний из 21 страны мира примут участие в Белорусском промышленном форуме. 15 мая в десятый раз он откроется в Минске.

Вплоть до 18 мая все желающие смогут ознакомиться с товарами различных отраслей экономики из разных регионов Украины.
Ожидается, что в открытии форума примет участие министр экономики этой страны Анатолий Кинах, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин Величко.

Главная цель Белорусского промышленного форума - обозначить приоритетные контуры индустриальной политики страны и продемонстрировать самые передовые технологии. В рамках форума в  белорусской столице пройдут международные специализированные выставки "Энерго-  и ресурсосбережение", "Сварка", и "БЕЛПРОМЭКСПО  - современный завод". В программе также международный симпозиум  "Технологии - Оборудование - Качество". В прошлом году в подобном мероприятии приняли участие 260 компаний из 17 стран мира.

# Экономика

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