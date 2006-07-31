В Беларуси валовой сбор зерна уже превысил 1,5 миллиона тонн

К утру в хозяйствах республики намолотили 1 млн. 380 тысяч тонн, что почти на треть больше, чем 31 июля прошлого года. Дожди в минувшие выходные значительно повлияли на рост посевов. По валовому сбору в лидерах Минская область. Здесь намолочено 374 тысяч тонн зерна. На втором месте - хозяйства Брестчины. На их счету 349 тысяч тонн. В Гродненской области намолочено 330 тысяч тонн зерна, в Гомельской - 266 тысяч тонн, в Могилевской - 78 тысяч и Витебской - 12 тысяч тонн зерна. Высокий урожай в этом году в хозяйствах Гродненской, Минской и Витебской и Могилевской областях.