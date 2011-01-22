В Беларуси создано еще три центра поддержки предпринимательства

В этих центрах помогут направить бизнес в нужное русло: предоставят информацию, проконсультируют по сложным вопросам. И даже могут организовать обучение предпринимателей с выдачей собственного сертификата.
Сегодня в стране действует более 50 подобных центров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Павел Мариненко, директор Могилевского городского центра предпринимательства:
Мы должны тиражировать лучший опыт, который только есть в республике, который есть в отдельных районах, в целом на область. Для того, чтобы те услуги, которые оказываются предпринимателям, оказывались на едином высоком уровне по всей области.