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В Беларуси создано еще три центра поддержки предпринимательства

22 января 2011 14:53
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Такое решение приняла специальная комиссия при Министерстве экономики. Это очередной шаг по либерализации предпринимательской деятельности согласно директиве № 4, которая недавно была подписана Президентом страны.

В этих центрах помогут направить бизнес в нужное русло: предоставят информацию, проконсультируют по сложным вопросам. И даже могут организовать обучение предпринимателей с выдачей собственного сертификата.

Сегодня в стране действует более 50 подобных центров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Мариненко, директор Могилевского городского центра предпринимательства:
Мы должны тиражировать лучший опыт, который только есть в республике, который есть в отдельных районах, в целом на область. Для того, чтобы те услуги, которые оказываются предпринимателям, оказывались на едином высоком уровне по всей области.

# Экономика

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