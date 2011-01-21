Беларусь представит свою продукцию на крупнейшем в мире сельхозфоруме в Берлине

Крупнейший в мире сельскохозяйственный форум откроется сегодня в Берлине. «Зеленая неделя» — именно так называется выставка — соберет ведущих производителей отрасли.

Среди полутора тысяч экспонентов — и белорусские компании. Национальный стенд объединит лучших отечественных экспортеров. Они намерены провести переговоры с представителями зарубежных компаний, ряд презентаций.

Центральным событием форума станет Берлинский саммит. Его участники поднимут один из главных вопросов, стоящий сегодня перед мировым сообществом, — обеспечение всемирной продовольственной безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Программа «Зеленой недели» включает в себя многочисленные мероприятия и форумы, в которых будут принимать участие представители Республики Беларусь. В формате национального стенда свою продукцию представят концерн «Белгоспищепром», акционерные общества, региональные молочно-консервные комбинаты, предприятия хлебобулочной промышленности, ведущие производители алкогольной продукции.