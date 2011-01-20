Польская IT-компания намерена открыть представительство в Беларуси и работать с белорусскими программистами

Для гродненского региона минувший год стал переломным в сфере привлечения иностранных инвестиций.

Льготные условия для ведения бизнеса привлекли в свободную экономическую зону «ГродноИнвест» сотни тысяч долларов прямых финансовых вложений. Наиболее активными оказались польские компании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Ткаченко, директор свободной экономической зоны «Гродноинвест»:

У нас создаются предприятия, расширяются уже действующие. Наиболее значимые и наиболее ёмкие инвестиционные проекты — это лёгкая промышленность, мебельное производство, строительная отрасль. Есть предприятия, которые занимаются производством продуктов питания. В этом году практические каждое предприятие уточнило свои инвестиционные планы в сторону увеличения.

Чтобы активно работать с иностранными инвесторами, в регионе создаётся специальное агентство. Высоко квалифицированные специалисты будут работать с каждым конкретным предложением из-за рубежа. Такой точечный подход уже приносит свои положительные результаты. Впервые в Беларуси крупный польский холдинг планирует открыть компанию, занимающуюся высокими технологиями. В частности в Минске и Гродно отечественные IT-специалисты будут разрабатывать программное обеспечение для ведущих мировых энергетических корпораций.

Конрад Свирски, президент компании Transition Technologis (Польша):

Мы ищем хороших IT-специалистов не только в Польше, но и за границей. Здесь в Беларуси мы планируем открыть информационную фирму, которая будет использовать потенциал белорусских программистов. Мы изучили рынки нескольких стран и пришли к выводу, что в Беларуси очень высокий уровень образования и хорошая подготовка кадров в сфере высоких технологий. Ваши интеллектуальные специалисты имеют высокую квалификацию.

Инвестиции будут привлекаться не только в производство, в высокие технологии, но и в туризм. Польские компании уже проявляют интерес к обустройству Августовского канала. В этом году там начнётся строительство гостиниц и баз отдыха.