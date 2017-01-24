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В Беларуси разработали оборудование для бурения нефтяных скважин

24 января 2017 06:16
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Новости Беларуси. Собственное оборудование для бурения скважин разработали специалисты нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси. Первые испытания прошли успешно. В будущем разработка сможет заменить сложное по конструкции и дорогое оборудование американского производства, которое использовалось ранее.

Белорусский аналог получился более надежным и простым, отмечают специалисты. Таким образом, новинка сможет составить серьезную конкуренцию мировым производителям.

Помимо разработок месторождений черного золота на территории Беларуси, наши специалисты сегодня активно работают в нефтяной сфере таких стран как Россия, Украина, Венесуэла и Эквадор, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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