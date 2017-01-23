Новости экономики за 23.01.2017

Новости Беларуси. Работники бюджетных организаций Беларуси могут рассчитывать на прибавку к зарплате. Речь не только об окладах. Они, как известно, зависят от тарифной ставки первого разряда – а она возросла с нового года до 31 рубля. Вслед за ставкой меняются и доплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

УСТАНОВИЛИ ДОПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Установлены конкретные размеры надбавок в зависимости от разряда:

- с 1-го до 6-го разряда — 8 рублей 60 копеек;

- с 6-го до 10-го разряда — 8 рублей;

- с 10-го до 12-го разряда — 7 рублей 50 копеек;

- с 12-го до 13-го разряда — 7 рублей;

- с 13-го до 14 разряда — 6 рублей 50 копеек;

- по 14-му разряду — 5 рублей 70 копеек.

Продлевается выплата доплат и педагогам. Молодые специалисты, которые уже отработали по распределению два года, но остаются работать в данном учреждении образования, еще год будут получать доплаты в размере одной тарифной ставки первого разряда.

ЗАПЛАТИТЬ ЗА ХОЛОДНЫЙ ЯНВАРЬ

Жировки за январь из-за традиционно низких температур, могут потяжелеть за счет отопления. В среднем – на 30%. Сейчас усредненные платежи за коммуналку в типовой двухкомнатной квартире – около 30 рублей летом и 50 зимой. Эксперты подсчитали, что после повышения тарифов средний платеж в отопительный период повысится до 80 рублей. Из-за холодного января, а также поднявшихся тарифов. Отопление подорожает примерно на треть. Это пока предварительные расчеты. Точные цифры увидим в феврале.

С МЫСЛЯМИ ОБ УРОЖАЕ

В январские морозы белорусы уже задумались о тех овощах, которые будут выращивать летом. Спрос на семена увеличивается именно с началом нового года. Розничная продажа стартует с января. Первыми сеют на рассаду перцы, томаты и баклажаны. Полграмма семян баклажана можно купить за 49 копеек. За такую же сумму продается пакетик семян с перцами. Внутри от 10 до 25 штук. Цены на семена томатов начинаются от 50 копеек. За 1 рубль 30 копеек можно приобрести самые популярные сорта томатов для закрытого грунта.

ПРИБАВИЛИ ТОННУ

Золотой запас Беларуси вырос до 39,1 тонны. Прирост за прошлый год – 1 тонна. Золотой запас – это драгоценные металлы в виде банковских слитков, находящиеся в ведении Национального банка Беларуси и являющиеся частью Государственного фонда драгоценных металлов и камней Беларуси.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали. Доллар завтра по Нацбанку – 1 рубль 93 копейки. Курс евро вырос до 2 рублей 7 копеек. Российский рубль подорожал почти на копейку и за 100 российских рублей дают 3 рубля 25 копеек белорусских.