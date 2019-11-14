Новости экономики за 14.11.2019

Новости Беларуси. На какой стадии находится подготовка документа о внедрении залоговой системы обращения упаковки и сколько наличных денег в кошельках белорусов? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПРОЕКТ УКАЗА О ВНЕДРЕНИИ ЗАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ УПАКОВКИ ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки уже разработан, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусмотрено, что система начнет работать в течение двух лет с момента его подписания. Основана она на экономическом стимулировании покупателя: приобретая товар, он будет оплачивать залог за упаковку, при возврате которой получит деньги обратно. Перечень типов потребительской упаковки, на которые будет распространена депозитная система, определит правительство. В настоящее время в него планируется включить различные полимерные, стеклянные и металлические банки и бутылки для соков, воды пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью до 3 литров. ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ ЗА ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,2 % ДО 3,415 МЛРД РУБЛЕЙ

Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на счетах в банках за октябрь снизилась на 0,5 % и сейчас составляет примерно 45 миллиардов рублей. На 0,2 % уменьшился и объем наличности в обращении. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 415 миллионов рублей. РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 132,8 МЛН ДО 4,887 МЛРД