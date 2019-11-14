Новости экономики за 14.11.2019
Новости Беларуси. На какой стадии находится подготовка документа о внедрении залоговой системы обращения упаковки и сколько наличных денег в кошельках белорусов? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПРОЕКТ УКАЗА О ВНЕДРЕНИИ ЗАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ УПАКОВКИ ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО
Проект указа о внедрении залоговой системы обращения упаковки уже разработан, согласован со всеми заинтересованными ведомствами и внесен в правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документом предусмотрено, что система начнет работать в течение двух лет с момента его подписания. Основана она на экономическом стимулировании покупателя: приобретая товар, он будет оплачивать залог за упаковку, при возврате которой получит деньги обратно.
Перечень типов потребительской упаковки, на которые будет распространена депозитная система, определит правительство. В настоящее время в него планируется включить различные полимерные, стеклянные и металлические банки и бутылки для соков, воды пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью до 3 литров.
ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ ЗА ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,2 % ДО 3,415 МЛРД РУБЛЕЙ
Широкая денежная масса, то есть все наличные деньги в обращении, а также средства граждан и предприятий на счетах в банках за октябрь снизилась на 0,5 % и сейчас составляет примерно 45 миллиардов рублей. На 0,2 % уменьшился и объем наличности в обращении. Сейчас в кошельках белорусов находится 3 миллиарда 415 миллионов рублей.
РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ В ОКТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 132,8 МЛН ДО 4,887 МЛРД
Темпы увеличения рублевых банковских вкладов продолжают обновлять рекорд за рекордом: в октябре еще плюс 133 миллиона. Общий объем теперь вплотную приблизился к 5 миллиардам рублей. Таким образом, продолжается рост, начатый еще в марте 2016 года. С той поры был только один месяц, когда депозиты в национальной валюте показали небольшое номинальное снижение. Было это в сентябре 2018 года.