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В Беларуси намолочено 2 миллиона 569 тысяч тонн зерна

09 августа 2006 14:14
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Это на 27,6 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. В целом по республике зерновых культур скошено на 890 тысячах гектаров, что составляет 40% от общей площади.Если в 2005 году практически каждую неделю хозяйства республики намолачивали по 1 миллиону тонн, то в нынешнем - коррективы в уборку вносит погода. За минувший день зерновые убраны на 39 тысяч гектаров, что составляет 1,75% от общей площади. Еще 8 августа самые высокие темпы уборки были в Гомельской области, а сейчас там идут дожди. И уборка временно приостановлена. Зато активизировались работы на полях Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей.
# Экономика

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