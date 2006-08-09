В Беларуси намолочено 2 миллиона 569 тысяч тонн зерна

Это на 27,6 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. В целом по республике зерновых культур скошено на 890 тысячах гектаров, что составляет 40% от общей площади.Если в 2005 году практически каждую неделю хозяйства республики намолачивали по 1 миллиону тонн, то в нынешнем - коррективы в уборку вносит погода. За минувший день зерновые убраны на 39 тысяч гектаров, что составляет 1,75% от общей площади. Еще 8 августа самые высокие темпы уборки были в Гомельской области, а сейчас там идут дожди. И уборка временно приостановлена. Зато активизировались работы на полях Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей.