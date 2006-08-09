Госзаказ по поставкам продовольственного зерна выполнен на 22%

Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 2,5 миллионам тонн

В Брестской области 8 августа планируют преодолеть рубеж по намолоту 500-тысячной тонны зерна. А пока на счету брестчан - более 497 тысяч тонн. В Гродненской области хлеборобы этот рубеж уже перешагнули, там намолот - 502 тысяч тонн. Здесь по-прежнему самая высокая урожайность, с каждого гектара получают более 36 центнеров.