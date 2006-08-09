Прямой эфир

Госзаказ по поставкам продовольственного зерна выполнен на 22%

09 августа 2006 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На элеваторы и хлебоприемные пункты Беларуси поступило 218 тысяч тонн зерна нового урожая. Поставки зерна ведутся с опережением графика. Среди регионов лидируют хозяйства Гродненщины. Здесь госзаказ выполнен на треть. Далее следуют сельхозорганизации Брестской, Гомельской и Минской областей. Несмотря на сложные погодные условия, снижений темпов заготовок зерна не ожидается, - заявляют в Департаменте по хлебопродуктам. В настоящее время сбоев поставок зерна практически нет.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
08 августа 2006 12:03

Валовой сбор зерна в Беларуси приближается к 2,5 миллионам тонн

08 августа 2006 12:02

Белорусским туроператорам придется отчитаться за иностранных туристов

08 августа 2006 11:33

В правительстве подвели итоги работы белорусской железной дороги за полгода