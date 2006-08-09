Госзаказ по поставкам продовольственного зерна выполнен на 22%
На элеваторы и хлебоприемные пункты Беларуси поступило 218 тысяч тонн зерна нового урожая. Поставки зерна ведутся с опережением графика. Среди регионов лидируют хозяйства Гродненщины. Здесь госзаказ выполнен на треть.
Далее следуют сельхозорганизации Брестской, Гомельской и Минской областей. Несмотря на сложные погодные условия, снижений темпов заготовок зерна не ожидается, - заявляют в Департаменте по хлебопродуктам. В настоящее время сбоев поставок зерна практически нет.