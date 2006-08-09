Азербайджан заинтересован в развитии кооперационных связей с Беларусью

Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев во время беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в этой стране Николаем Пацкевичем. Переговоры прошли в Баку после церемонии вручения дипломатом верительных грамот. Ильхам Алиев выразил заинтересованность в проекте по открытию в Азербайджане сборочного производства белорусских тракторов, а также в закупке другой сельскохозяйственной техники. Потребность в тракторах в этой стране составляет более 500 единиц в год. Поэтому, экономически целесообразно развертывание совместного сборочного производства. Беларусь же готова развивать отношения с Азербайджаном по всему спектру двусторонних отношений, и, прежде всего, в социально-экономической сфере.