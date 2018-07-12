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В Беларуси инфляция в июне составила 0,4 %: какие товары подорожали?

12 июля 2018 16:54
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Новости Беларуси. Инфляция в июне составила всего 0,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года – 2,9 %. Основной вклад в рост внесли продукты питания.

В Беларуси инфляция в июне составила 0,4 %: какие товары подорожали?-1

Сработал сезонный фактор: на смену прошлогодним запасам пришли более дорогие овощи нового урожая.

Непродовольственные товары дорожают совсем не значительно – всего 0,1 %. Замедлился и рост цен на платные услуги.

Напомним, в мае в Беларуси впервые была зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен снизился на 0,3 %.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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