В Беларуси инфляция в июне составила 0,4 %: какие товары подорожали?

Новости Беларуси. Инфляция в июне составила всего 0,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала года – 2,9 %. Основной вклад в рост внесли продукты питания.

Сработал сезонный фактор: на смену прошлогодним запасам пришли более дорогие овощи нового урожая.

Непродовольственные товары дорожают совсем не значительно – всего 0,1 %. Замедлился и рост цен на платные услуги.

Напомним, в мае в Беларуси впервые была зафиксирована дефляция. Индекс потребительских цен снизился на 0,3 %.