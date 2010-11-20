Закупать сырьё в дальнем зарубежье для Могилёвхимволокно оказалось выгоднее, чем у ближайшей соседки России

Только за последние полгода процент привозимого сырья из других стран увеличился в разы. Вместе с тем у предприятия появились и новые рынки сбыта продукции.

Это предприятие на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей полиэфирных нитей в Европе. Однако даже такому промышленному гиганту введение весной Россией экспортных пошлин на нефтепродукты серьёзно ударило по карману. Ведь ещё в начале этого года она была основным поставщиком сырья. Предприятие смогло быстро переориентироваться и сейчас работает с чистой прибылью. На сегодняшний день здесь наблюдается активный приток инвестиций, основные партнёры - страны дальнего зарубежья.

Благодаря работе с новыми зарубежными партнёрам удалось привлечь на предприятие и новые инвестиции. В результате денежных вливаний из-за рубежа на предприятии полным ходом идёт модернизация производства, устанавливаются новые линии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение ».

Александр Колеснёв, заместитель генерального директора предприятия:

Сегодня мы отмечаем уже резкий рост потребления в Польше, Чехии, Италии. На будущий год заключены контракты как по поставкам продукции, так и по сырью.

На сегодняшний день на предприятии уже реализуется 2 инвестпроекта, 3 на стадии заключения контрактов, тендеры на ещё 2 новых проекта объявят в начале следующего года. Сейчас благодаря новым рынкам сбыта заводы Могилёвхимволокно работой загружены на все 100 %.

На предприятии говорят, что производить можно ещё больше. Уже сейчас от заказов на могилёвскую продукцию нет отбоя. С увеличением мировых цен на хлопок, синтетические волокна на международных рынках особенно популярны.