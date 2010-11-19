Участники заседания глав правительств стран СНГ предложили возродить традиции ВДНХ

Площадкой для общения сразу нескольких интеграционных объединений постсоветского пространства стала Президентская библиотека имени Ельцина в Петербурге. Переговоры премьер-министров превратились в настоящий нон-стоп.

Первым было заседание глав правительств в узком составе. Началось все после полудня. В этом году товарооборот между странами содружества вырос на треть. Закрепить результаты, улучшить экономическое сотрудничество может новый договор о зоне свободной торговли.

Старый, заключенный еще в 90-е годы уже изжил себя. Новый ориентирован на международный опыт и должен стать надежной правовой защитой.

Эльвира Нибиуллина, министр экономического развития Российской Федерации:

Принципиально важной является договоренность о формировании независимой процедуры разрешения споров. Сейчас, по сути, единственный механизм, который действует между странами СНГ, – это механизм консультаций. По понятным причинам он не всегда работает. Новая процедура основана на международной практике, четко регламентирована.

Все новое, хорошо забытое старое. Чтобы предприятия больше узнавали друг о друге, участники заседания предложили возродить традиции выставок ВДНХ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что касается заседания совета ЕврАзЭС, то здесь сразу перешли от слова к подписанию протоколов. Беларусь примет участие в шести крупных инновационных проектах по линии ЕврАзЭС. Это разработка технологий добычи калийных ископаемых, создание энергокомплексов по получению тепловой энергии, биоочистка сточных вод, разработка биоактивных медицинских материалов нового поколения, создание системы распознавания речи на любом языке и обеспечение безопасности питьевого водоснабжения автономных объектов.

На заседании шла речь и о проекте договора об обращениях в Суд ЕврАзЭС по разрешению споров в рамках Таможенного союза. К заседанию тройки было самое пристальное внимание. Шестого июля вступил в силу кодекс Таможенного союза. Следующий шаг формирование единого экономического пространства.