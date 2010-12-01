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В Астане открывается саммит ОБСЕ

01 декабря 2010 07:59
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Казахстан проводит мероприятие на правах председателя в этой организации.

Планируется, что за стол переговоров в Астане сядут президенты 30 стран. В Казахстан с рабочим визитом направился и Александр Лукашенко. Ожидается, что белорусский Президент примет участие в работе саммита.

Главный вопрос в повестке дня — принятие общеполитической декларации, в которой будет содержаться анализ текущей ситуации в регионе ОБСЕ, определяться задачи для работы Организации в будущем. Следует отметить, что встречи ОБСЕ в формате Саммита не проводились более 10 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Мин6истерства иностранных дел Республики Беларусь:
Особое внимание белорусская сторона уделяет развитию деятельности ОБСЕ в области экономического развития и охраны окружающей среды, включая такие актуальные вопросы, как энергобезопасность стран и региона в целом, обеспечение современного уровня энергоэффективности национальных экономик и безопасности работы критических энергетических инфрастуктур.

# Экономика

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