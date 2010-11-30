А. Лукашенко – представителям концерна Strabag: Мы с вами получим хорошую прибыль

Заводы по переработке отходов могут в перспективе появиться в каждой области Беларуси. Такое заявление Александр Лукашенко сделал на встрече с руководством австрийского строительного концерна Strabag. Кампания возводит мусороперерабатывающее предприятие в Бресте. Этот белорусско-австрийский проект называют пилотным. А в будущем он может быть растиражирован на всю страну.

Александр Лукашенко:

Рациональная утилизация отходов позволит нам очистить города от мусора и охранять окружающую среду, вовлекать в оборот вторичное сырье. Второе — внедрение передового мирового опыта и соответствующих технологий для получения альтернативных источников энергии. В частности, биогаза, который будет использован для выработки электричества. И наконец, самое важное, — мы стремимся вовлечь белорусские предприятия в разработку и создание оборудования для подобных заводов, а также использовать отечественные строительные материалы при возведении аналогичных объектов.





Петер Краммер, вице-президент австрийского концерна «STRABAG»:

Я благодарю за доверие в этом первом пилотном проекте по строительству завода в Бресте. Мы успели узнать белорусских партнеров — они точно знают, чего хотят. Мы высоко ценим меры, предпринимаемые белорусским правительством.

Главе государства рассказали, как продвигается строительство на Брестском объекте. Сегодня же Президенту представили варианты создания совместного предприятия по строительству мусороперерабатывающих заводов. Вместе с австрийцами белорусы хотят наладить и выпуск нужного для таких предприятий оборудования. Александр Лукашенко потребовал не «тормозить» проект, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Построив здесь СП, мы значительно удешевим проект, и это даст возможность построить не 6 заводов, а, может быть, 36 заводов в нашей стране. Вот в чем замысел основной. Вы не думайте, что мы хотим от вас что-то оторвать, вы все равно получите свои деньги. Но мы не будем возить какие-то элементы из Австрии, а здесь произведем, и за счет уменьшения логистики, стоимости труда — у вас рабочая сила в десять раз дороже, чем у нас — мы с вами получим хорошую прибыль.