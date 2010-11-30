Экспорт сельхозпродукции принесет в казну Беларуси 7 миллиардов долларов

В экономическое будущее на ближайшую пятилетку заглянули в Академии наук. Каким быть сельскому хозяйству обсуждали ученые и парламентарии.

Владимир Самосюк — генеральный директор центра по механизации сельского хозяйства — делегат IV Всебелорусского народного собрания. Прежде чем, обсуждать перспективы развития аграрной отрасли с высокой трибуны, кандидат экономических наук сейчас демонстрирует научные разработки своих коллег.

Собственный экспериментальный завод. Здесь самые смелые идеи ученых воплощают в жизнь. К примеру, один из агрегатов позволил нынешний урожай картофеля в целости и сохранности разложить по полкам хранилищ. К слову, на эту техническую новинку — целый портфель зарубежных заказов . Надежность белорусской техники оценили как в России, так и в Европе. Ведь все детали и механизмы изготавливают по авторским разработкам.

Иван Лабуцкий, заведующий отделом Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства:

Определяется в целом работоспособность машины не тратя на это лишние материальные средства на изготовление опытных образцов в металле.

Качество деталей будущих сельскохозяйственных машин белорусские ученые проверяют с точностью до пяти сотых миллиметра. Это позволяет еще на стадии проектирования выявить недостатки и устранить недочеты

Увеличить объёмы сельскохозяйственного производства вдвое планируют в следующем пятилетии. Речь идет о молоке и мясе. Ведь вкус белорусских продуктов уже распробовали на зарубежных рынках. Поэтому развивать сельское хозяйство планируют и в будущем, как стратегическую отрасль. Вместе с тем — особое внимание и качеству жизни на селе.

Вадим Попов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Все будет делаться для того, чтобы и на селе люди имели хорошую работу, нормальные условия жизни и чтобы средняя зарплата в аграрном комплексе сравнялась с производством.

Укомплектовать отечественный парк высокоэффективной сельскохозяйственной техникой отечественного производства и вдвое расширить экспортные возможности аграрного сектора планируют в ближайшие пять лет. Что позволит увеличить рентабельность продаж до 10-11%, производительность труда — в полтора раза. Чтобы уже через пять лет сельское хозяйство в Беларуси стало бездотационным и самоокупаемым, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».