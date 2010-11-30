Предприятие, построенное концерном Strabag, позволит Бресту ежегодно превращать 100 тысяч тонн мусора в деньги

«Мы строим Европу» — так лаконично говорят о себе в Strabag. Эта корпорация работает в тридцати странах.

Для своих проектов фирма ежегодно производит и использует более 3,5 миллионов кубометров бетона. Чтобы было понятно: этой массы хватило бы для возведения одиннадцати небоскребов масштаба Эмпайр-стейт-билдинг — самого высокого здания Нью-Йорка. И так каждый год.

Жилье, офисные здания, электростанции, аэропорты, туннели и мосты. Специалисты Strabag могут спроектировать и построить объект любой сложности. В компании работают более 70 тысяч сотрудников. Основной рынок этого предприятия — Германия и Австрия. И в последние годы топ-менеджеры концерна все больше смотрят на восток.

Ханс Петер Хазелштайнер, исполнительный директор Strabag:

Мы стали первыми, кто сделал ставку на Восточную Европу.

В октябре этого года для запуска первой очереди биогазового завода в Брест на частном самолете прилетал вице-президент австрийского концерна Петер Краммер. Тогда же он встретился с Александром Лукашенко. Белорусский президент подчеркнул, что дальнейшая работа этой фирмы в нашей стране будет зависеть от успешности именно этого проекта. На Брестском заводе уже действует первая линия.

Вообще, это высокотехнологичное предприятие походит на живой организм. Он поглощает, переваривает и выделяет. Пищей служит так называемый «супчик» для бактерий — смесь сточной ила и сточной воды. На выходе — биогаз, который здесь же сжигают на мини-ТЭЦ. Операторы управляют производством с помощью компьютерной мыши.

При заводе работает собственная лаборатория. Она контролирует, чтобы очищающее производство не стало загрязняющим. Ведь когда все работает правильно, состояние экологии только улучшается.

Андрей Курилович, начальник лаборатории мусороперерабатывающего завода:

Мы осуществляем все необходимые анализы. Все оборудование, которое мы просили, закуплено.

Этот пилотный проект должен стать образцом для всех регионов. Подобный завод не только улучшает экологию и предоставляет новые рабочие места, но и сберегает ресурсы. Брестское предприятие будет вырабатывать 17 миллионов киловатт часов электроэнергии в год.

Игорь Березнев, директор мусосроперерабатывающего завода:

Само предприятие, которое поострила нам фирма Strabag, идет даже впереди таких предприятий в Европе по техническому оснащению. Применены самые современные разработки. Наши соседние области интересуется заводом. Они хотят такие же. Проблема острая для всех областей. Приезжали с минских очистных сооружений.

В июне будущего года предприятие заработает на полную мощность. Это позволит Бресту каждый год превращать 100 тысяч тонн мусора в деньги.