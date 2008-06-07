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Устаревшая упаковка мешает белорусским производителям в конкурентной борьбе с импортными консервами

07 июня 2008 16:55
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Светлое будущее для консервной отрасли должно наступить через два года, когда закончится модернизация заводов.Выпуск консервов в Беларуси увеличится вдвое – до 516 миллионов банок в год. Меньше должно стать и импорта. По планам, импортозамещающей продукции будет выпускаться 490 миллионов банок.

Повышенным спросом пользуются консервы, фасованные в современные виды упаковки – так называемые "твист-банки". К 2010 году 70% консервов должны фасоваться именно в современные виды упаковки.

Модернизация будет проведена на 21 консервном предприятии республики. Планируется построить четыре новых завода. В предстоящие два года планируется значительно улучшить обеспечение магазины белорусскими консервами в удобных и красивых упаковках.
# Экономика

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