Устаревшая упаковка мешает белорусским производителям в конкурентной борьбе с импортными консервами

Светлое будущее для консервной отрасли должно наступить через два года, когда закончится модернизация заводов.Выпуск консервов в Беларуси увеличится вдвое – до 516 миллионов банок в год. Меньше должно стать и импорта. По планам, импортозамещающей продукции будет выпускаться 490 миллионов банок.



Повышенным спросом пользуются консервы, фасованные в современные виды упаковки – так называемые "твист-банки". К 2010 году 70% консервов должны фасоваться именно в современные виды упаковки.



Модернизация будет проведена на 21 консервном предприятии республики. Планируется построить четыре новых завода. В предстоящие два года планируется значительно улучшить обеспечение магазины белорусскими консервами в удобных и красивых упаковках.