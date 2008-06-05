Взять кредит станет проще

В Беларуси упрощена процедура кредитования предприятий строительной отрасли. В соответствии с указом главы государства, она будет осуществляться через госбанки страны на привлекательных условиях для предприятий отрасли. Так, предусмотрена достаточно низкая процентная ставка за пользование кредитом, возможность погашения процентов за счет средств инновационных фондов.



Стройорганизации смогут пользоваться кредитами под гарантии правительства и местных исполнительных органов власти. Все это позволит модернизировать материально-техническую базу строительного комплекса страны и увеличить ввод жилья к 2011 году до 10 миллионов квадратных метров.