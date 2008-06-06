В Санкт-Петербурге обсудили экономические отношения Беларуси с этим российским регионом

В городе на Неве прошло заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества между правительством Ленинградской области и нашей страны. Взаимный товарооборот по итогам этого года должен превысить 400 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков. Наращивание будет происходить, в первую очередь, за счет увеличения поставок по традиционным направлениям, в частности, сельхозтехники. Уже в ближайшее время некоторые ее образцы отправятся на испытания. Сегодня также достигнута договоренность о расширении товаропроводящих сетей белорусских предприятий, а также о развитии сотрудничества в строительной сфере.