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В Санкт-Петербурге обсудили экономические отношения Беларуси с этим российским регионом

06 июня 2008 13:43
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В городе на Неве прошло заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества между правительством Ленинградской области и нашей страны. Взаимный товарооборот по итогам этого года должен превысить 400 миллионов долларов, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков. Наращивание будет происходить, в первую очередь, за счет увеличения поставок по традиционным направлениям, в частности, сельхозтехники. Уже в ближайшее время некоторые ее образцы отправятся на испытания. Сегодня также достигнута договоренность о расширении товаропроводящих сетей белорусских предприятий, а также о развитии сотрудничества в строительной сфере.
# Экономика

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